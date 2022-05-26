PKK'dan IKBY'e roket saldırısı: 2 sivil öldü

IKBY Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin resmi Facebook sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu akşam, PKK'lı teröristler, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki Eredna köyüne 2 roket fırlattı. Saldırıda 2 sivil vatandaş şehit olurken 2 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

IKBY Güvenlik Konseyi, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun 16 Mayıs'ta yakalandığını açıklamıştı.

IKBY Güvenlik Konseyi, 26 Nisan'da da PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurmuştu.