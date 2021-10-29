Ronald Koeman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Barcelona'dan ayrılan Miralem Pjanic, Hollandalı teknik direktörün kovulmasının ardından paylaşımlarda bulundu.

Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan Pjanic, önce "Bu b.ku ne zaman bırakacağını bil" mesajını paylaştı. Başarılı orta saha daha sonra bu paylaşımını sildi.

31 yaşındaki oyuncu daha sonra şu mesajla Koeman'a veda etti:

"Herkesin ekrana yapışık olduğu bir dünyada birini yanlış tanımlamak ve dışlamak çok kolay. Kariyerim boyunca kasıtlı olarak birine zarar vermek istemedim. Herkese ve her şeye saygılı olarak yetiştirildim. Ronald Koeman'a önündeki yolculuğunda iyi şanslar diliyorum. Ben takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

Pjanic, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Barcelona'dan ayrılmasının sebebi olarak Koeman'ı göstermişti. Kendisiyle iletişim kurmadığını söylediği Hollandalı çalıştırıcıyla ilgili, "Bana saygısızlık yaptı" ifadelerini kullanmıştı.