Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılık süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

İspanyol Marca gazetesine konuşan Boşnak yıldız, Barça'da kendisine adil davranılmadığını belirterek, "Teknik direktör Koeman bana saygısızca davrandı. Benimle hiç konuşmadı. Barcelona'da oynamak hedefimdi ama bu şekilde bir karmaşanın içinde bulunacağımı hiç düşünmemiştim. Anlaşılması zor bir durum" dedi.

"GELMEK İÇİN MAAŞIMI İNDİRDİM"

Maaşında indirim yaparak Beşiktaş'a geldiğini kaydeden 31 yaşındaki orta saha, "Güvene ve diyalog kurmaya ihtiyacım var. Bana bunlar Barcelona'da verilmedi. Orada sıfır dakika oynamayı göze alamazdım. Şimdi Beşiktaş'tayım. Sezonda 30-40 maç oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirim" diye konuştu.