2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu´nda Bosna Hersek, sahasında Kazakistan´ı konuk etti. Bilino Polje Stadyumu´nda oynanan karşılaşmada Kazakistan 51´inci dakikada Islambek Kuat´ın attığı golle 1-0 öne geçti. 74´üncü dakikada Beşiktaş´ın yeni transferi Miralem Pjanic, penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Pjanic, 86´ncı dakikada da Menalo´nun attığı golde asisti yapan isim oldu ve Bosna Hersek mücadelede 2-1 öne geçti. Kazakistan´dan Zainutdinov 90+5´inci dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2. Bosna Hersek bu sonuçla gruptaki 4´üncü maçından da galibiyet çıkartamadı.

Karşılaşmaya ilk 11´de başlayan Miralem Pjanic, 90 dakika sahada kalıp; 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan İttifak Holding Konyaspor´un file bekçisi İbrahim Sehic de mücadelede 90 dakika görev yaptı. Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada forma giymedi.