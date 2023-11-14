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        Haberler Yaşam Pizzalar yuvarlak olmasına rağmen kutuları neden kare şeklindedir? Pizza kutuları neden karedir?

        Pizzalar yuvarlak olmasına rağmen kutuları neden kare şeklindedir?

        Dünyanın en popüler yiyeceklerinden birisi olan pizza, yuvarlak şekliyle tanınır. Pizza kutuları ise genellikle kare şeklindedir ve kutuların neden kare şeklinde olduğu çok az kişi tarafından bilinir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:00
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        • 1

          Kutu üreticileri genellikle birçok ürün için kutu üretir. Örneğin pizza için kullanılan karton kutu, çikolataları göndermek için kutular yapan bir fabrikadan gönderilmiş olabilir. Makineler farklı ebatlarda kare kutular yapmak için tasarlanır. Bu işlem hem ucuz hem de kolaydır.

        • 2

          KARE KUTULAR MAKİNELER TARAFINDAN KOLAYCA TASARLANIR

          Kutuyu tasarlayan makineler, boyut ayarlamak için yeniden kalibre edilebilir ancak kutunun şeklini değiştirmek oldukça zordur. Bunu yapmak için makinelerin düz çizgiler kadar eğrileri de kesebilmesi ve birden fazla karton parçasından kutuları bir araya getirebilmesi gerekir.

        • 3

          YUVARLAK KUTU YAPABİLEN BİR MAKİNE EKSTRA MALİYETE NEDEN OLUR

          Diğer makinelerin çoğu kare kutular yapabildiği için bu işlemin yapılabilmesi için özel bir cihaz tasarlanmalıdır. Bu durum pizza kutularının maliyetini artırır ve dolaylı olarak pizzaların fiyatını da yükseltir. Oldukça rekabetli bir sektör olan yiyecek hizmetlerinde böyle bir risk almak dezavantaja dönüşebilir.

        • 4

          KARE KUTULARIN AVANTAJI DAHA FAZLADIR

          Ayrıca şekil açısından kare ve dikdörtgen kutuları yan yana getirebilirken, yuvarlak kutuları yan yana dizemezsiniz. Kare kutuların hem saklanması hem de taşınması oldukça kolaydır. Ayrıca ürünün aralarında yer alan boşluklar ezilmesini engeller.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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