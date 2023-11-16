YUVARLAK KUTU YAPABİLEN BİR MAKİNE EKSTRA MALİYETE NEDEN OLUR

Diğer makinelerin çoğu kare kutular yapabildiği için bu işlemin yapılabilmesi için özel bir cihaz tasarlanmalıdır. Bu durum pizza kutularının maliyetini artırır ve dolaylı olarak pizzaların fiyatını da yükseltir. Oldukça rekabetli bir sektör olan yiyecek hizmetlerinde böyle bir risk almak dezavantaja dönüşebilir.