Pizzacıdan Edinburgh'da herkese 1 ay ücretsiz pizza vaadi: 'Hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntı yaşayanlara yardım etmek istiyorum'
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir pizzacı bir ay boyunca herkese ücretsiz pizza vereceğini açıkladı. 55 yaşındaki Marc Wilkinson, hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntı yaşayan insanlara yardımcı olmak istediğini söyledi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Pizzacıdan Edinburgh'da herkese 1 ay ücretsiz pizza vaadi: 'Hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntı yaşayanlara yardım etmek istiyorum'/pizzacidan-edinburgh-da-herkese-1-ay-ucretsiz-pizza-vaadi-hayat-pahaliligi-nedeniyle-sikinti-yasayan-3552589
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.