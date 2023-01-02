Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Yaşam

Pizzacıdan Edinburgh'da herkese 1 ay ücretsiz pizza vaadi: 'Hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntı yaşayanlara yardım etmek istiyorum'

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir pizzacı bir ay boyunca herkese ücretsiz pizza vereceğini açıkladı. 55 yaşındaki Marc Wilkinson, hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntı yaşayan insanlara yardımcı olmak istediğini söyledi.

Giriş: 02.01.2023 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir pizzacı 1 ay boyunca herkese ücretsiz pizza vereceğini açıkladı.

55 yaşındaki Marc Wilkinson, hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntı yaşayan insanlara yardımcı olmak istediğini söyledi.

Pure Pizza adlı dükkanın sahibi Wilkinson, yarı zamanlı çalışan işçilere de daha fazla çalışma olanağı çıkacağını belirtti.

Wilkinson, "Bu plandan çok memnunum, herkes için kazançlı" dedi ve ekledi:

"Müşteriler de, tedarikçiler de, dükkanda çalışanlar da bundan yararlanmış oluyor.

"Hayat pahalılığının ne kadar çok insanı etkilediğini görüyorum; fırınım nasılsa gün boyu yanıyor, insanlara faydası olabilir diye düşündüm.

"Başkalarını düşünmek ilgimi çeken bir konu ve bunu denemek istedim."

Marc Wilkinson BBC
Marc Wilkinson bir ay boyunca Edinburgh'da yaşayan herkese ücretsiz pizza vereceğini söyledi

Wilkinson, ücretsiz pizza dağıtımının maliyetinin 12 bin 000 sterlin (yaklaşık 270 bin TL) olacağını tahmin ediyor.

Müşteriler Ocak ayı boyunca, geçerli bir cep telefonu kaydı ile 17.30 - 20.30 saatleri dışında ücretsiz pizzalarını alabilecek.

Wilkinson, bundan yararlanan herkesin yardım zincirini devam ettirmesini ümit ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gizli geçitte 60 metreye kadar ilerlendi
Gizli geçitte 60 metreye kadar ilerlendi
Polis, kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu
Polis, kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu
Taksimetredeki hata nedeniyle sabaha kadar beklediler
Taksimetredeki hata nedeniyle sabaha kadar beklediler
Bir vinç kazası daha! 1 can kaybı var
Bir vinç kazası daha! 1 can kaybı var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.