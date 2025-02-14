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        Haberler Ekonomi Para Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu - Para Haberleri

        Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

        Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde 2025 sonu enflasyon beklentisi yüzde 27.05'ten yüzde 28.30'a yükseldi. Piyasanın yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 42.89 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:16
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        Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
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        TCMB, Şubat 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre katılımcıların 2025 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ocak ayında yüzde 27.05 iken, bu anket döneminde yüzde 28.30'a yükseldi.

        Geçen hafta da yılın ilk enflasyon raporunu yayımlayan TCMB 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltmişti.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25.38 iken, bu anket döneminde yüzde 25.26 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17.72 ve yüzde 17.26 olarak gerçekleşti.

        YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 42.89 LİRA

        Katılımcıların 2025 sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43.03 TL iken, bu anket döneminde 42.89 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43.81 TL'den, bu anket döneminde 43.96 TL'ye çıktı.

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