Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi

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TCMB, Haziran 2022 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanan ankette enflasyondaki bozulma görülürken, dolar/TL ve cari açıkta da önceki döneme göre beklentiler yukarı yönlü revize edildi. Ankette büyüme beklentisi de arttı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 olurken 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde

yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak aşağı yönlü güncellendi

Haber Görseli: AA