        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi - Para Haberleri

        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:06
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,8544'ten 43,5632'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 48,9583'ten 49,7515'e yükseldi.

        Bir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,8 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolara geriledi.

        Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3 seviyesine, gelecek yıl için de yüzde 3,8 seviyesine yükseldi.

        TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 39, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,66 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,17 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 37,66 oldu.

        12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,26'ya yükseldi.

