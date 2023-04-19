Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para Piyasanın yıl sonu dolar beklentisi yükseldi

Piyasanın yıl sonu kur beklentisi yükseldi

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde mart ayında 22.91 olan yıl sonu dolar/TL beklentisi nisanda 23.15'e yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 23.52 TL'den 24.08 TL'ye yükseldi

Giriş: 19.04.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasanın yıl sonu dolar beklentisi yükseldi
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.72 iken, bu anket döneminde yüzde 37.77 oldu.

12 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yüzde 31.63'ten 31.02'ye geriledi.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 22.91 TL iken nisanda 23.15 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 23.52 TL'den 24.08 TL'ye yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. 2024 için büyüme beklentisi de aynı şekilde yüzde 4.4'te sabit kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Yaşasın Cumhuriyet!' sergisi Ankara’da da açılıyor
'Yaşasın Cumhuriyet!' sergisi Ankara’da da açılıyor
Atatürk'ün özel fotoğrafçısıydı... Mirası 125 yıldır ayakta
Atatürk'ün özel fotoğrafçısıydı... Mirası 125 yıldır ayakta
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
Çocukların avdaki şakası feci bitti
Çocukların avdaki şakası feci bitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.