Piyasaların gözü yılın ilk toplantısında... FED Ocak ayı faiz toplantısı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Alınan faiz kararı her toplantıda olduğu gibi ABD Merkez Bankası Başkanı Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak. Peki, "2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?" İşte Ocak 2024 FED faiz toplantısı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...