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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Piyasaların gözü yılın ilk toplantısında! 2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? - Merak Edilenler Haberleri

        Piyasaların gözü yılın ilk toplantısında! 2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        ABD Merkez Bankası (FED) tarafından gerçekleştirilecek yılın ilk faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi yılın son toplantısında, FED politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Ocak ayının sonunda gerçekleştirilecek toplantıda FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği, beklentinin ne yönde olduğu küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. İşte Ocak 2024 FED faiz kararı toplantısının gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 20:53 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:53
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        • 1

          Piyasaların gözü yılın ilk toplantısında... FED Ocak ayı faiz toplantısı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Alınan faiz kararı her toplantıda olduğu gibi ABD Merkez Bankası Başkanı Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak. Peki, "2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?" İşte Ocak 2024 FED faiz toplantısı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          OCAK FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

          ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 21.00-21.30 arasında duyurulacak.

        • 3

          2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

          2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı Ocak ayında olacak. Diğer toplantı tarihleri şöyle:

          19-20 Mart,

          30 Nisan-1 Mayıs,

          11-12 Haziran,

          30-31 Temmuz,

          17-18 Eylül,

          6-7 Kasım

          17-18 Aralık.

        • 4

          FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

          Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

        • 5

          Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

          Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alıcılı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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