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Piyasaların gözü bu toplantıda! Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşer mi?

Piyasaların gözü bu toplantıda! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Kasım ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ekim ayında, politika faizini yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirerek 150 baz puan düşürmüştü. Kasım ayı toplantı tarihi ve faiz karının ne olacağı ekonominin gündemini yakından takip edenler tarafından mercek altına alındı. İşte Merkez Bankası Kasım ayı toplantı tarihi...

Giriş: 23.11.2022 - 18:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım topantısı için bekleyiş başladı. Ekonominin gündemini yakından takip edenlerin gözü, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu liderliğinde toplanacak Merkez Bankası faiz kararlarında. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşer mi? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • KASIM 2022 MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

    Alınan karar aynı gün içerisinde saat 14:00'te açıklanacak.

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

    PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor.

  • EKİM AYI'NDA MERKEZ BANKASI FAİZİ İNDİRDİ!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizini yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirdi.

  • TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilerek, "Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir" denildi.

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