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        Haberler Ekonomi Para Piyasalarda gün sonu - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,07 puan artarak 9.722,09 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:00
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        BIST 100 endeksi, güne 71,23 puan ve yüzde 0,74 artışla 9.716,25 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.667,55, en yüksek 9.766,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 9.722,09 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,49 puan ve yüzde 0,93 kazançla 10.526,41 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Pegasus ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 329 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 329 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yaklaşık yüzde 5,6 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4515 lira, satışta 32,5815 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4773 lira, satışta 32,6074 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2440, dolar/yen paritesi de 155,00 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 86,9 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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