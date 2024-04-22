Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 101,28 puan ve yüzde 1,04 artışla 9.794,74 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.645,02, en yüksek 9.831,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 9.645,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,31 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 1,86 ve hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 97,87 puan ve yüzde 0,93 kayıpla 10.429,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 336 DOLAR Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 336 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yaklaşık yüzde 1 azalışla 2 milyon 595 bin liraya geriledi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,12'den, bileşik getirisi de yüzde 45,35'ten gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4773 lira, satışta 32,6074 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4868 lira, satışta 32,6170 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi de 154,80 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 azalışla 85,8 dolardan işlem görüyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.