Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.129,02 %2,05
        DOLAR 31,9099 %-0,16
        EURO 34,6386 %-0,09
        ALTIN 2.345,21 %-0,76
        FAİZ 45,49 %-1,41
        GÜMÜŞ GRAM 27,53 %-1,49
        BITCOIN 68.542,00 %4,26
        GBP/TRY 40,4075 %-0,14
        EUR/USD 1,0833 %-0,03
        BRENT 90,68 %1,49
        ÇEYREK ALTIN 3.834,41 %-0,76
        Haberler Ekonomi Para Piyasalarda gün sonu - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 183,23 puan artarak 9.129,02 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BIST 100 endeksi, güne 3,32 puan ve yüzde 0,04 artışla 8.949,12 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 8.938,97, en yüksek 9.168,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 9.129,02 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,53, sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 232,03 puan ve yüzde 2,39 kazançla 9.930,09 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        REKLAM

        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 294 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 294 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 2 milyon 415 bin liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,87'den, bileşik getirisi de yüzde 43,85'ten gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,8173 lira, satışta 31,9448 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,9169 lira, satışta 32,0448 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 151,70 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 88,9 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #piyasa
        #borsa
        #altın
        #ekonomi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa