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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 203,43 puan azalarak 7.790,42 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:49 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:49
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        BIST 100 endeksi, güne 37,56 puan ve yüzde 0,47 değer kaybıyla 7.956,29 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 7.782,29, en yüksek 8.010,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 azalışla 7.790,42 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,71, teknoloji endeksi yüzde 3,83, hizmetler endeksi yüzde 3,10, sanayi endeksi yüzde 3,10 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 177,40 puan ve yüzde 2,05 kayıpla 8.487,26 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 11'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2022 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2022 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 954 bin liraya geriledi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 37,28'den gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9850 lira, satışta 29,1012 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9644 lira, satışta 29,0804 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 142,9 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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