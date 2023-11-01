Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.528,57 %0,19
        DOLAR 28,3343 %0,11
        EURO 29,8563 %-0,32
        ALTIN 1.801,51 %-0,20
        FAİZ 37,37 %6,29
        GÜMÜŞ GRAM 20,63 %-0,84
        BITCOIN 34.496,00 %-0,44
        GBP/TRY 34,3512 %-0,20
        EUR/USD 1,0531 %-0,42
        BRENT 85,69 %0,79
        ÇEYREK ALTIN 2.945,47 %-0,20
        Haberler Ekonomi Para Piyasalarda gün sonu - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,47 puan artarak 7.528,57'den kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 18:51 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, güne 54,75 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.568,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.297,00, en yüksek 7.597,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 7.528,57 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 1,68, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,23 puan ve yüzde 0,49 yükselişle 7.874,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        REKLAM

        ​​​​​​​ALTININ ONSU 1.984 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.984 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 artışla 1 milyon 844 bin liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 36,19'dan gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,2608 lira, satışta 28,3740 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,2168 lira, satışta 28,3299 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2140, dolar/yen paritesi de 151,1 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 artışla 86,4 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #piyasa
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!
        Habertürk Anasayfa