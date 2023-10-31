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        Haberler Ekonomi Para Piyasalarda gün sonu - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 198,74 puan azalarak 7.514,10'dan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:41 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:41
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        BIST 100 endeksi, güne 46,65 puan ve yüzde 0,60 değer kazanarak 7.759,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.496,37, en yüksek 7.775,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,58 azalışla 7.514,10 puandan tamamladı.

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        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,59, teknoloji endeksi yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 2,36 ve sanayi endeksi yüzde 2,96 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 175,18 puan ve yüzde 2,19 düşüşle 7.836,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 4'ü prim yaptı, 95'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ​​​​​​​ALTININ ONSU 1.994 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.994 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 azalışla 1 milyon 801 bin liraya geriledi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,39'dan, bileşik getirisi de yüzde 35,01'den gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,2168 lira, satışta 28,3299 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,1846 lira, satışta 28,2975 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2130, dolar/yen paritesi de 151,3 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 86,2 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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