Piyasalarda gün sonu

AA

BIST 100 endeksi, güne 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.164,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.131,93, en yüksek 5.195,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 5.135,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 1,19, sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,32 puan ve yüzde 0,23 düşüşle 5.668,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 2.040 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.040 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 kazançla 1 milyon 302 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,2935 lira, satışta 19,3708 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,2750 lira, satışta 19,3522 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,67'den, bileşik getirisi de yüzde 16,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1050, sterlin/dolar paritesi 1,2520, dolar/yen paritesi de 132,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 86,7 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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