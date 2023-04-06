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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,05 puan azalarak 4.912,81 puandan kapandı

Giriş: 06.04.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, güne 0,39 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 4.920,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.890,55, en yüksek 4.970,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 4.912,81 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,15, ve hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,37 puan ve yüzde 0,15 düşüşle 5.414,02 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş ve Tofaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 2.009 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.009 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 kayıpla 1 milyon 249 bin 810 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,2226 lira, satışta 19,2997 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,2132 lira, satışta 19,2901 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,31'den, bileşik getirisi de yüzde 13,75'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2430, dolar/yen paritesi de 131,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 artışla 84,8 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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