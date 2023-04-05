Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 12,90 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 4.997,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.919,87, en yüksek 5.028,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 azalışla 4.919,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,45, teknoloji endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,88 ve hizmetler endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 100,51 puan ve yüzde 1,82 düşüşle 5.422,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 2.019 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.019 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 kazançla 1 milyon 278 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,2132 lira, satışta 19,2901 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,1867 lira, satışta 19,2636 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2470, dolar/yen paritesi de 130,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 84,7 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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