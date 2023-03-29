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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 131,73 puan artarak 4.943,18 puandan kapandı

Giriş: 29.03.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, güne 8,35 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 4.803,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.752,91, en yüksek 4.945,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,74 artışla 4.943,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,69, hizmetler endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 2,02 ve teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,99 puan ve yüzde 3,35 yükselişle 5.459,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Tüpraş, Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 1.966,5 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.966,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 kazançla 1 milyon 198 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,0937 lira, satışta 19,1702 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,0705 lira, satışta 19,1469 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,10'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2320, dolar/yen paritesi de 132,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 78,4 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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