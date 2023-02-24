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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,45 puan azalarak 5.058,75 puandan kapandı

Giriş: 24.02.2023 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, güne 2,28 puan ve yüzde 0,04 değer kazancıyla 5.088,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.054,18, en yüksek 5.114,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 5.058,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 1,12, teknoloji endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,01 puan ve yüzde 0,94 düşüşle 5.562,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi. Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.813,30 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.813,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,87 kayıpla 1 milyon 94 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8435 lira, satışta 18,9190 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8416 lira, satışta 18,9171 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,1955, dolar/yen paritesi de 136,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 düşüşle 81,33 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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