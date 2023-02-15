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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 445,13 puan artarak 4.950,47 puandan kapandı

Giriş: 15.02.2023 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, güne 263,81 puan ve yüzde 5,86 değer kazancıyla 4.769,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.769,15, en yüksek 4.951,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,88 artışla 4.950,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 9,45, sanayi endeksi yüzde 9,67, hizmetler endeksi yüzde 9,40 ve teknoloji endeksi yüzde 9,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 497,21 puan ve yüzde 9,97 yükselişle 5.481,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 99'u prim yaptı, gerileyen hisse olmadı. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koza Altın, Pegasus Hava Yolları ve Enka İnşaat en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.833,35 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.833,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 1 milyon 135 bin 111 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8150 lira, satışta 18,8904 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8093 lira, satışta 18,8847 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,06'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0676, sterlin/dolar paritesi 1,2010, dolar/yen paritesi de 134,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 düşüşle 84,61 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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