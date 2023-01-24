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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,91 puan azalarak 5.366,52 puandan kapandı

Giriş: 24.01.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, güne 7,45 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5.396,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.244,17, en yüksek 5.438,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 5.366,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,60, sanayi endeksi yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti ve teknoloji endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,61 puan ve yüzde 0,58 düşüşle 5.926,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın, GÜBRETAŞ, ASELSAN ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.927,80 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.927,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 azalarak 1 milyon 161 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7604 lira, satışta 18,8355 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7713 lira, satışta 18,8465 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0856, sterlin/dolar paritesi 1,2290, dolar/yen paritesi de 130,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 düşüşle 87,68 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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