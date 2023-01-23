Piyasalarda gün sonu

AA

BIST 100 endeksi, haftaya 23,66 puan ve yüzde 0,43 değer kazancıyla 5.514,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.351,61, en yüksek 5.568,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 azalışla 5.404,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 2,00, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve teknoloji endeksi yüzde 2,76 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 84,42 puan ve yüzde 1,40 düşüşle 5.960,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın, Petkim, Akbank ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.915,30 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.915,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalarak 1 milyon 176 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7713 lira, satışta 18,8465 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7640 lira, satışta 18,8392 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,01'den, bileşik getirisi de yüzde 10,26'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0857, sterlin/dolar paritesi 1,2355, dolar/yen paritesi de 130,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,92 yükselişle 88,50 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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