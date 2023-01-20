Piyasalarda gün sonu

AA

BIST 100 endeksi, güne 21,66 puan ve yüzde 0,40 kazanımla 5.444,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.426,58, en yüksek 5.507,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 artışla 5.490,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,63, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 93,99 puan ve yüzde 1,58 yükselişle 6.045,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Petkim, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.925,30 DOLAR

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.925,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 kazançla 1 milyon 179 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7640 lira, satışta 18,8392 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7610 lira, satışta 18,8362 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0829, sterlin/dolar paritesi 1,2375, dolar/yen paritesi de 130,08 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 düşüşle 86,17 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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