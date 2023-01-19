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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,20 puan artarak 5.422,37 puandan kapandı

Giriş: 19.01.2023 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, güne 12,89 puan ve yüzde 0,24 değer kaybıyla 5.371,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.348,68, en yüksek 5.452,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 5.422,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 0,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,91 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 60,23 puan ve yüzde 1,02 yükselişle 5.951,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.919,60 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.919,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 kayıpla 1 milyon 167 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7610 lira, satışta 18,8362 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7570 lira, satışta 18,8321 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,31'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0808, sterlin/dolar paritesi 1,2349, dolar/yen paritesi de 128,41 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 yükselişle 85,81 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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