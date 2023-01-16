Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 222,81 puan artarak 5.207,67 puandan kapandı

Giriş: 16.01.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

BIST 100 endeksi, haftaya 28,30 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 5.013,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.981,39, en yüksek 5.207,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,47 artışla 5.207,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,16, sanayi endeksi yüzde 4,00, hizmetler endeksi yüzde 4,71 ve teknoloji endeksi yüzde 4,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 244,39 puan ve yüzde 4,47 yükselişle 5.706,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.916 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.916 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 kazançla 1 milyon 173 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7550 lira, satışta 18,8301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7461 lira, satışta 18,8212 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,62'den, bileşik getirisi de yüzde 9,85'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0823, sterlin/dolar paritesi 1,2197 dolar/yen paritesi de 128,49 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,07 düşüşle 84,67 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mali'de düzenlenen terör saldırısında 5 kişi öldü
Mali'de düzenlenen terör saldırısında 5 kişi öldü
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kastabala Kuş Cenneti'nde yangın çıktı
Kastabala Kuş Cenneti'nde yangın çıktı
Cami bahçesinde terk edilmiş bebek bulundu
Cami bahçesinde terk edilmiş bebek bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.