Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 59,26 puan ve yüzde 1,08 kazançla 5.568,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.568,43, en yüksek 5.661,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,76 artışla 5.661,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,65, sanayi endeksi yüzde 2,08, hizmetler endeksi yüzde 2,76 ve teknoloji endeksi yüzde 2,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 166,64 puan ve yüzde 2,80 yükselişle 6.111,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 13'ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 kayıpla 1 milyon 94 bin 950 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6898 lira, satışta 18,7647 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6852 lira, satışta 18,7601 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 9,36'dan gerçekleşti.

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