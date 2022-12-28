Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 9,32 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 5.443,83 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.258,48, en yüksek 5.450,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 azalışla 5.345,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,87, sanayi endeksi yüzde 2,07, hizmetler endeksi yüzde 1,91 ve teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 87,38 puan ve yüzde 1,49 düşüşle 5.789,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 86'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, ASELSAN, Koza Altın ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 1.802,70 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.802,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 kayıpla 1 milyon 92 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6833 lira, satışta 18,7582 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6683 lira, satışta 18,7431 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0637, sterlin/dolar paritesi 1,2071, dolar/yen paritesi de 134,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,50 düşüşle 82,78 dolardan işlem görüyor.

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