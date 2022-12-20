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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,11 puan artarak 5.419,02 puandan kapandı

Giriş: 20.12.2022 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, güne 16,89 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 5.408,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.344,29, en yüksek 5.445,92 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 5.419,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 45,03 puan ve yüzde 0,78 yükselişle 5.849,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, VakıfBank, Yapı Kredi, İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.818 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.818 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,9 kayıpla 1 milyon 74 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6250 lira, satışta 18,6997 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6181 lira, satışta 18,6927 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,60'tan, bileşik getirisi de yüzde 8,79'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0650, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 131,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 yükselişle 80,8 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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