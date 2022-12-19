Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,62 puan artarak 5.391,91 puandan kapandı

Giriş: 19.12.2022 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
0:00 / 0:00
AA

BIST 100 endeksi, güne 56,32 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.270,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.267,74, en yüksek 5.403,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,41 artışla 5.391,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,95, sanayi endeksi yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 1,60 ve teknoloji endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 222,07 puan ve yüzde 3,98 yükselişle 5.804,74 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Yapı Kredi Bankası, Petkim, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.792,80 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.792,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 1 milyon 84 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6181 lira, satışta 18,6927 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6137 lira, satışta 18,6883 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2179, dolar/yen paritesi de 136,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 artışla 80,82 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
"Bahmut yönü kilit öneme sahip"
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.