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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 188 puan artarak 5.193,30 puandan kapandı

Giriş: 12.12.2022 - 18:44 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, haftaya 52,23 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 5.057,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.057,53, en yüksek 5.222,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,76 artışla 5.193,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,01, sanayi endeksi yüzde 3,54, hizmetler endeksi yüzde 3,39 ve teknoloji endeksi yüzde 5,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 226,79 puan ve yüzde 4,23 yükselişle 5.582,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Hacı Ömer Sabancı Holding, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.787,30 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.787,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,6 kazançla 1 milyon 80 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6069 lira, satışta 18,6814 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6078 lira, satışta 18,6824 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,28'den, bileşik getirisi de yüzde 9,50'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0552, sterlin/dolar paritesi 1,2284, dolar/yen paritesi de 137,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,21 yükselişle 78,55 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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