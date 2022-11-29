Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 19,61 puan ve yüzde 0,40 kazanımla 4.942,83 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.817,31, en yüksek 4.988,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 4.962,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53 değer kaybetti, sanayi endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 1,34, teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,16 puan ve yüzde 1,02 yükselişle 5.375,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 1.757,20 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.757,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 kayıpla 1 milyon 42 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6010 lira, satışta 18,6755 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5939 lira, satışta 18,6684 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,41'den, bileşik getirisi de yüzde 10,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0369, sterlin/dolar paritesi 1,2005, dolar/yen paritesi de 138,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,80 artışla 85,89 dolardan işlem görüyor.

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