Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 26,31 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 4.880,46 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.858,21, en yüksek 4.854,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 4.858,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 2,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,02 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 5.253,81 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 32'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.756,65 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.756,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,76 kazanımla 1 milyon 58 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5914 lira, satışta 18,6659 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5932 lira, satışta 18,6677 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,71'den, bileşik getirisi de yüzde 11,00'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0412, sterlin/dolar paritesi 1,2139, dolar/yen paritesi de 138,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 yükselişle 84,75 dolardan işlem görüyor.

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