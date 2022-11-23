Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 23,14 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 4.803,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.727,83, en yüksek 4.864,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 artışla 4.854,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,46, sanayi endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 82,65 puan ve yüzde 1,59 yükselişle 5.266,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası, Petkim ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.740,90 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.740,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 1 milyon 50 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5932 lira, satışta 18,6677 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5903 lira, satışta 18,6648 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0353, sterlin/dolar paritesi 1,2023, dolar/yen paritesi de 140,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,62 düşüşle 84,75 dolardan işlem görüyor.

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