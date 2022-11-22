Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 3,51 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.566,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.566,81, en yüksek 4.780,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,60 artışla 4.780,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,75, sanayi endeksi yüzde 5,55, hizmetler endeksi yüzde 4,02 ve teknoloji endeksi yüzde 2,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 238,82 puan ve yüzde 4,83 yükselişle 5.184,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 1.742,70 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.742,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazançla, 1 milyon 50 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5903 lira, satışta 18,6648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5849 lira, satışta 18,6593 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,98'den, bileşik getirisi de yüzde 11,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0278, sterlin/dolar paritesi 1,1881, dolar/yen paritesi de 141,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,25 yükselişle 88,95 dolardan işlem görüyor.

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