Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 6,80 puan ve yüzde 0,16 kazanımla 4.367,76 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.364,24, en yüksek 4.498,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 artışla 4.467,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,80, sanayi endeksi yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,65 ve teknoloji endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 125,53 puan ve yüzde 2,64 yükselişle 4.883,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 22'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.750 DOLAR​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.750 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,15 kazanımla 1 milyon 24 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5662 lira, satışta 18,6406 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5661 lira, satışta 18,6405 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,44'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0176, sterlin/dolar paritesi 1,1678, dolar/yen paritesi de 141,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 yükselişle 92,78 dolardan işlem görüyor.