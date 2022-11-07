Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, haftaya 37,36 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 4.254,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.230,14, en yüksek 4.338,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artışla 4.331,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,18, sanayi endeksi yüzde 2,20, hizmetler endeksi yüzde 1,49 ve teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 153,50 puan ve yüzde 3,35 yükselişle 4.737,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 26'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.​​​​​​​

ALTININ ONSU 1.676,50 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.676,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,70 kazanımla 996 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5703 lira, satışta 18,6447 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5806 lira, satışta 18,6551 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9992, sterlin/dolar paritesi 1,1457, dolar/yen paritesi de 146,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 yükselişle 98,40 dolardan işlem görüyor.