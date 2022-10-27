Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 12,41 puan ve yüzde 0,31 kazançla 3.988,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.906,26, en yüksek 3.990,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 3.934,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,89 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 4.283,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Petkim, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.664 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.664 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 1 milyon lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5750 lira, satışta 18,6494 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5734 lira, satışta 18,6479 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,30'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,000, sterlin/dolar paritesi 1,1600, dolar/yen paritesi de 145,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 artışla 94,9 dolardan işlem görüyor.