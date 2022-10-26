Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 22,95 puan ve yüzde 0,58 kazançla 3.997,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.958,79, en yüksek 4.015,62 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 3.976,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 3,42 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,12 puan ve yüzde 0,21 düşüşle 4.341,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, Şişecam, Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.666 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla 1.666 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,7 kazançla 1 milyon liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5734 lira, satışta 18,6479 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5695 lira, satışta 18,6439 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,34'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0070, sterlin/dolar paritesi 1,1600, dolar/yen paritesi de 146,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,7 artışla 93,8 dolardan işlem görüyor.