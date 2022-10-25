Piyasalarda gün sonu

AA

BIST 100 endeksi, güne 16,36 puan ve yüzde 0,41 kazançla 3.993,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.928,17, en yüksek 4.011,08 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 3.975,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,95 puan ve yüzde 0,02 yükselişle 4.350,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 64'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank, Sasa Polyester, İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.657 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.657 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,5 kazançla 993 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5695 lira, satışta 18,6439 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5700 lira, satışta 18,6444 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9970, sterlin/dolar paritesi 1,1490, dolar/yen paritesi de 147,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 91,7 dolardan işlem görüyor.