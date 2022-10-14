Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 61,59 puan ve yüzde 1,73 değer kazanarak 3.615,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.584,94, en yüksek 3.640,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 3.626,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,54, sanayi endeksi yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 2,21, teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 68,90 puan ve yüzde 1,77 yükselişle 3.952,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Koza Altın ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 1.647,05 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.647,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,60 düşüşle 982 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5466 lira, satışta 18,6209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5526 lira, satışta 18,6270 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,05'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9738, sterlin/dolar paritesi 1,1199, dolar/yen paritesi de 148,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,75 düşüşle 91,25 dolardan işlem görüyor.