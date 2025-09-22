Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasalarda gün sonu: 22 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 22 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (22 Eylül 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,67 değer kazanarak 11.482,79 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 41,38 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde 1,07 ile 4.955,68 liradan işlem gördü.

        Giriş: 22.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 22 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        22 Eylül 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,67 yükseliş ile 11.482,79 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CWENE,KONTR,DOFRB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INVES,ADESE,LINK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (14.532.469.748.60 TL), THYAO (14.355.087.095.75 TL), SASA (10.642.647.982.57 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        213.60
        4.50 %
        14.532.469.749
        T
        326.00
        1.95 %
        14.355.087.096
        S
        4.19
        2.95 %
        10.642.647.983
        I
        15.20
        0.86 %
        7.324.929.679
        A
        67.70
        1.58 %
        7.105.690.362
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        23.76
        10.00 %
        829.018.475
        K
        37.40
        10.00 %
        3.529.847.046
        D
        96.25
        10.00 %
        751.402.379
        I
        670,550.00
        10.00 %
        14.624.440
        S
        139.70
        10.00 %
        26.044.122
        LINK BILGISAYAR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Eylül 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 41,38 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,20 yükseliş ile 48,74 liraya geldi.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,38
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        48,74
        0,20 %
        Altın fiyatlarında son durum (22 Eylül 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,23 :artarakazalarak 3.730,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,07 yükseliş sonucu 4.955,68 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,07 yükselerek 8.102,53 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 32.311,01.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.730,49
        1,23 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.955,68
        1,07 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        32.311,01
        1,07 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.102,53
        1,07 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,46 düşüş ile 112.735,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -6,91 azalış ile 4.172,63 dolar.Brent Petrol ise 66,39 dolar

