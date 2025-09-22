Piyasalarda gün sonu: 22 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Eylül 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,67 yükseliş ile 11.482,79 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CWENE,KONTR,DOFRB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INVES,ADESE,LINK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (14.532.469.748.60 TL), THYAO (14.355.087.095.75 TL), SASA (10.642.647.982.57 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Eylül 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 41,38 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,20 yükseliş ile 48,74 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (22 Eylül 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,23 :artarakazalarak 3.730,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,07 yükseliş sonucu 4.955,68 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,07 yükselerek 8.102,53 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 32.311,01.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,46 düşüş ile 112.735,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -6,91 azalış ile 4.172,63 dolar.Brent Petrol ise 66,39 dolar