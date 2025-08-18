Piyasalarda gün sonu: 18 Ağustos 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Ağustos 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 0,54 yükselerek 10.929,77 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10942.5800 puandan işlem görürken en düşük 10850.2200 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SASA,NUGYO,KENT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ESEN,BRMEN,ESCAR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.963.214.003.50 TL), EREGL (7.793.538.654.40 TL), SASA (6.667.570.183.08 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Ağustos 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 40,88 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 47,72 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (18 Ağustos 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde -0,06 azalış ile 3.334,15 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,02 düşüşle 4.382,68 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.165,68 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.575,05 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,19 azalış ile 115.668,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,19 düşüş ile 4.318,10 doları buldu. Brent Petrol ise 65,91 dolar