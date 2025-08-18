Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.929,77 %0,54
        DOLAR 40,8796 %0,07
        EURO 47,7176 %-0,20
        GRAM ALTIN 4.381,05 %-0,05
        FAİZ 39,96 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 50,01 %0,09
        BITCOIN 115.717,00 %-1,68
        GBP/TRY 55,2784 %-0,22
        EUR/USD 1,1668 %-0,30
        BRENT 65,87 %0,02
        ÇEYREK ALTIN 7.163,01 %-0,05
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 18 Ağustos 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 18 Ağustos 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (18 Ağustos 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kazanarak 10.929,77 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 40,88 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,02 ile 4.382,68 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 18.08.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 18 Ağustos 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        18 Ağustos 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 0,54 yükselerek 10.929,77 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10942.5800 puandan işlem görürken en düşük 10850.2200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SASA,NUGYO,KENT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ESEN,BRMEN,ESCAR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.963.214.003.50 TL), EREGL (7.793.538.654.40 TL), SASA (6.667.570.183.08 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        334.00
        0.91 %
        7.963.214.004
        E
        28.78
        4.05 %
        7.793.538.654
        S
        4.29
        10.00 %
        6.667.570.183
        T
        27.84
        0.36 %
        5.674.216.868
        H
        4.99
        0.40 %
        4.512.286.541
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        4.29
        10.00 %
        6.667.570.183
        N
        12.65
        10.00 %
        64.456.029
        K
        935.00
        10.00 %
        14.432.660
        C
        33.26
        9.99 %
        149.009.819
        1
        330.25
        9.99 %
        1.801.999.386
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        18.27
        -10.00 %
        73.051.389
        B
        12.80
        -9.99 %
        6.584.273
        E
        31.52
        -9.99 %
        468.603.305
        Q
        62.20
        -9.99 %
        14.527.179
        E
        5.71
        -9.22 %
        259.570.677
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Ağustos 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 40,88 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 47,72 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,88
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        47,72
        -0,19 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Ağustos 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,06 azalış ile 3.334,15 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,02 düşüşle 4.382,68 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.165,68 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.575,05 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.334,15
        -0,06 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.382,68
        -0,02 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.575,05
        -0,02 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.165,68
        -0,02 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,19 azalış ile 115.668,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,19 düşüş ile 4.318,10 doları buldu. Brent Petrol ise 65,91 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        18 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        18 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa