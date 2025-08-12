Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 12 Ağustos 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 12 Ağustos 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (12 Ağustos 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,76 değer kaybederek 10.954,50 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,26 yükselerek 40,72 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,07 ile 4.378,55 liradan işlem gördü.

        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.08.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 12 Ağustos 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        12 Ağustos 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,76 düşüş ile 10.954,50 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GEREL,MMCAS,BALAT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ALCTL,DCTTR,EKIZ oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.046.698.099.75 TL), PGSUS (6.233.652.171.13 TL), CANTE (4.416.099.053.19 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        319.50
        1.19 %
        13.046.698.100
        P
        268.00
        -2.19 %
        6.233.652.171
        C
        2.25
        3.21 %
        4.416.099.053
        E
        27.52
        0.15 %
        4.201.235.460
        A
        172.00
        -3.75 %
        3.802.906.276
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        22.22
        10.00 %
        353.478.507
        M
        45.98
        10.00 %
        9.132.134
        B
        74.80
        10.00 %
        11.094.152
        E
        7.59
        10.00 %
        1.348.600.152
        E
        54.80
        10.00 %
        47.012.920
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        114.40
        -9.99 %
        190.240.000
        D
        36.78
        -9.99 %
        1.003.539.609
        E
        73.55
        -9.98 %
        5.694.829
        A
        70.05
        -9.96 %
        349.948.839
        Q
        881.50
        -9.96 %
        91.554.297
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Ağustos 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,26 yükselerek 40,72 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,86 yükselerek 47,60 lira oldu.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,72
        0,26 %
        E
        EUR/TRY
        47,60
        0,86 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Ağustos 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,41 :artarakazalarak 3.356,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,07 yükseliş sonucu 4.378,55 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,07 yükselerek 7.158,92 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.548,13.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.356,09
        0,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.378,55
        0,07 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.548,13
        0,07 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.158,92
        0,07 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,40 değer kaybederek 119.607,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,26 düşerek 4.425,11 dolardan işlem gördü.

