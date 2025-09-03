Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 03 Eylül 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 03 Eylül 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (03 Eylül 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,29 değer kaybederek 10.737,68 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 41,16 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,89 ile 4.716,32 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 03 Eylül 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        03 Eylül 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,29 düşüş ile 10.737,68 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ADGYO,PCILT,AVOD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GLCVY,QNBTR,SMRVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (14.737.747.218.15 TL), YKBNK (12.740.778.185.82 TL), THYAO (10.648.658.210.25 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        60.80
        -7.95 %
        14.737.747.218
        Y
        29.24
        -7.41 %
        12.740.778.186
        T
        329.25
        0.53 %
        10.648.658.210
        S
        4.52
        -2.16 %
        8.355.467.265
        I
        13.11
        -5.07 %
        8.128.813.100
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        47.52
        10.00 %
        174.484.458
        P
        25.74
        10.00 %
        95.326.686
        A
        4.07
        10.00 %
        130.110.771
        I
        95.85
        9.98 %
        227.633.333
        D
        32.66
        9.97 %
        99.614.830
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        67.50
        -10.00 %
        199.925.930
        Q
        531.00
        -10.00 %
        26.748.063
        S
        216.90
        -10.00 %
        1.847.398.321
        B
        16.07
        -9.72 %
        236.400.424
        A
        60.80
        -7.95 %
        14.737.747.218
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Eylül 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 41,16 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,36 yükseliş ile 48,10 liraya geldi.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,16
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        48,10
        0,36 %
        Altın fiyatlarında son durum (03 Eylül 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,90 değer kazanarak 3.565,04 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,89 değer kazanarak 4.716,32 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.711,18 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 30.750,40 lira oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.565,04
        0,90 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.716,32
        0,89 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        30.750,40
        0,89 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.711,18
        0,89 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,79 yükseliş ile 112.013,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,01 artış ile 4.461,59 dolar.Brent Petrol ise 67,62 dolar

