Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.078,43 %-1,59
        DOLAR 38,4487 %-0,12
        EURO 43,5450 %-0,47
        GRAM ALTIN 3.978,72 %-2,25
        FAİZ 46,89 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 39,88 %-1,27
        BITCOIN 97.251,00 %2,82
        GBP/TRY 51,1741 %-0,26
        EUR/USD 1,1290 %-0,34
        BRENT 61,31 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 6.505,20 %-2,25
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 01 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 01 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (01 Mayıs 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,59 değer kaybederek 9.078,43 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,11 düşerek 38,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,26 ile 3.978,34 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 01 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        01 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.078,43 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,59 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CEMAS,PEHOL,NTGAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AVHOL,ADEL,VANGD.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.644.863.872.00 TL), AKBNK (5.684.855.017.26 TL), ASELS (5.282.406.967.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        284.25
        -4.53 %
        9.644.863.872
        A
        48.50
        -0.90 %
        5.684.855.017
        A
        135.00
        -1.75 %
        5.282.406.968
        I
        10.30
        0.98 %
        5.245.954.334
        E
        22.50
        -1.14 %
        4.253.598.039
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        7.26
        10.00 %
        84.726.545
        P
        16.50
        10.00 %
        4.182.027.350
        N
        7.92
        10.00 %
        40.592.424
        S
        19.27
        9.99 %
        90.685.175
        M
        7.51
        9.96 %
        111.936.897
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        40.68
        -10.00 %
        186.573.845
        A
        33.48
        -10.00 %
        269.083.826
        V
        31.14
        -10.00 %
        50.031.990
        G
        31.52
        -9.99 %
        460.375.552
        Y
        451.00
        -9.98 %
        861.733.245
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Mayıs 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,11 düşerek 38,45 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,55 düşerek 43,51 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,45
        -0,11 %
        E
        EUR/TRY
        43,51
        -0,55 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Mayıs 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,22 :artarakazalarak 3.215,86 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,26 düşüş sonucu 3.978,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,26 düşerek 6.504,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 25.938,75.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.215,86
        -2,22 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.978,34
        -2,26 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        25.938,75
        -2,26 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.504,58
        -2,26 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,40 değer kazanarak 97.105,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,87 yükselerek 1.865,91 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırıkkale'yi sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi sağanak vurdu
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Gergin gece
        Gergin gece
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Habertürk Anasayfa