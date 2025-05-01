Piyasalarda gün sonu: 01 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (01 Mayıs 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,59 değer kaybederek 9.078,43 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,11 düşerek 38,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,26 ile 3.978,34 liraya geriledi.
01 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.078,43 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,59 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CEMAS,PEHOL,NTGAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AVHOL,ADEL,VANGD.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.644.863.872.00 TL), AKBNK (5.684.855.017.26 TL), ASELS (5.282.406.967.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
284.25 ₺
|
-4.53 %
|
9.644.863.872
|
48.50 ₺
|
-0.90 %
|
5.684.855.017
|
135.00 ₺
|
-1.75 %
|
5.282.406.968
|
10.30 ₺
|
0.98 %
|
5.245.954.334
|
22.50 ₺
|
-1.14 %
|
4.253.598.039
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.26 ₺
|
10.00 %
|
84.726.545
|
16.50 ₺
|
10.00 %
|
4.182.027.350
|
7.92 ₺
|
10.00 %
|
40.592.424
|
19.27 ₺
|
9.99 %
|
90.685.175
|
7.51 ₺
|
9.96 %
|
111.936.897
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
40.68 ₺
|
-10.00 %
|
186.573.845
|
33.48 ₺
|
-10.00 %
|
269.083.826
|
31.14 ₺
|
-10.00 %
|
50.031.990
|
31.52 ₺
|
-9.99 %
|
460.375.552
|
451.00 ₺
|
-9.98 %
|
861.733.245
Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Mayıs 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde -0,11 düşerek 38,45 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,55 düşerek 43,51 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,45 ₺
|
-0,11 %
|
E
|
43,51 ₺
|
-0,55 %
Altın fiyatlarında son durum (01 Mayıs 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,22 :artarakazalarak 3.215,86 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,26 düşüş sonucu 3.978,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,26 düşerek 6.504,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 25.938,75.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.215,86 ₺
|
-2,22 %
|
3.978,34 ₺
|
-2,26 %
|
25.938,75 ₺
|
-2,26 %
|
6.504,58 ₺
|
-2,26 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,40 değer kazanarak 97.105,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,87 yükselerek 1.865,91 dolardan işlem gördü.